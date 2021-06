Cultura: Bianchi e Franceschini firmano Protocollo d'intesa per avvicinare studenti a patrimonio storico-artistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo protocollo segna un punto di ripartenza e guarda al futuro - ha osservato il ministro Franceschini -. Le necessarie misure restrittive assunte dal governo durante la pandemia per contenere il contagio e mettere in sicurezza la salute degli italiani hanno messo a dura prova i più giovani, che hanno dovuto rinunciare alla scuola in presenza e alla socialità tipica dello stare in classe. Questo protocollo è un importante passo verso il ritorno alla quotidianità che nel nostro Paese vede al centro la cultura. A partire dall'estate e anche nei mesi successivi ci sarà un dialogo costante della scuola con i musei, i teatri, la musica e i luoghi della cultura. Un'iniziativa che aiuterà il settore dello spettacolo a ripartire". La collaborazione attivata dal Protocollo - conclude la nota - accompagnerà le scuole, nel rispetto della loro autonomia, nel coinvolgimento di studentesse e studenti in eventi legati alle arti, alla musica, al cinema, al teatro, all'audiovisivo, nello sviluppo dello studio del territorio e delle tradizioni delle realtà locali, attraverso la visita, anche in modalità virtuale, di musei, aree e parchi archeologici, biblioteche, archivi di Stato e altri luoghi della cultura. (Com)