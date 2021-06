Milano: Scurati (Lega), record di violenza a Corsico e pare che al sindaco vada bene così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un appuntamento fisso quello che vede bande di nordafricani affrontarsi a suon di botte e coltellate nel centro di Corsico. Ma pare che al sindaco del Pd Ventura vada tutto bene così. La trasformazione di molti quartieri in kasbah deve inorgoglirlo evidentemente." Lo ha affermato Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, questa mattina al presidio organizzato dal Carroccio a Corsico per protestare contro l'escalation di violenza che sta attraversando la città alle soglie di Milano e culminata con la rissa del 10 giugno scorso in via Cavour, dove sei nordafricani si sono scontrati. "Dal capoluogo lombardo fino a Corsico assistiamo ad un triste record di violenza e non è casuale che a governare ci siano esponenti della sinistra", prosegue Scurati. "Parlare di sicurezza sembra un tabù a Corsico con un sindaco che silenzia quanto avviene sempre più frequentemente per timore che i corsichesi si mangino le dita per avergli dato la maggioranza alle ultime amministrative. Attendiamo di capire se vorrà porre il problema al prefetto per arginare questo trend. Ne dubito però". (Com)