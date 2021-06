Imprese: Rixi (Lega) su Fincantieri, nuovo contratto per portaerei coreane, made in Italy che vola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti della Camera e responsabile nazionale Infrastrutture del partito, "il contratto a Fincantieri per le nuove portaerei della Corea del Sud rappresenta in modo plastico quanto sia stimato il know how italiano. Il programma per l'unità capoclasse coreana - continua il parlamentare in una nota - prevede la gara per il Basic design dalla seconda metà del 2021, mentre la progettazione di dettaglio e la costruzione saranno avviate negli anni successivi. Una fornitura che in futuro potrebbe essere estesa ad altri prodotti e ambiti". Per Rixi, si tratta di "un successo che si somma al recente maxiordine da quattro miliardi di euro dalla Marina indonesiana e al taglio della lamiera della prima di quattro navi da crociera di lusso di nuova concezione che Fincantieri sta costruendo per il nuovo brand di Msc Cruises. Simbolo di un made in Italy ad alta specializzazione vincente nel mondo". (Com)