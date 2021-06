Milano: Sala, puntiamo su sport, ci traghetterà al 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport come leva per ripartire, fino ad arrivare alle Olimpiadi 2026. Questa la convinzione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che questa mattina ha partecipato alla cerimonia di intitolazione di una via alle calciatrici del ‘33, la prima squadra di calcio femminile d’Italia. “Il tema dello sport è importante per tutti noi. È importante che lo si faccia a livello competitivo, a livello dilettantistico, è importante che lo si faccia ad ogni età ed è importante che noi come amministrazione cerchiamo di favorirlo sempre di più, facendo la nostra parte per avere spazi e impianti giusti“, ha detto Sala. “Sarà un percorso lunghissimo, ma una parte di percorso l’abbiamo fatta. E sarà un percorso che culminerà con le Olimpiadi del 2026”, ha aggiunto il sindaco, ribadendo: “Nel ciclo precedente di Milano siamo partiti da un evento, l’Expo, che ha trascinato un cambiamento. È stato il punto di partenza. Expo ci ha fatto capire quanto la nostra città potesse essere apprezzata, anche dagli stessi milanesi e poi l’hanno apprezzata le genti di tutto il mondo. Quello è il punto di partenza. Ora dobbiamo lavorare per arrivare un punto di arrivo, che sono le Olimpiadi 2026. Per cui nei prossimi mesi dovremo cercare di mettere insieme la voglia di ripartire e i problemi che si generano, pensando anche a chi è più in difficoltà e vedrete che quello che si svilupperà sarà un’idea e una sostanza di città migliore, più verde e più giusta. Tutti parleranno delle stesse cose e di quanto è importante un ambiente più verde, però bisognerà confidare in chi riuscirà a farlo. Noi lo faremo. Per cui lavoriamo insieme e portiamo la città al 2026: lo sport sarà simbolicamente il traghettatore verso il 2026”, ha concluso Sala.(Rem)