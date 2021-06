Emirati: parlamento arabo si congratula per elezione a membro non permanente Consiglio sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento arabo, Adel Abdulrahman Al Asoomi, si è congratulato con la leadership e con il governo degli Emirati Arabi Uniti per la sua elezione a membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il 2022-2023. Lo riferisce una dichiarazione diramata oggi. Al Asoomi ha definito la nomima come il culmine dei successi degli Emirati Arabi Uniti sotto la guida del presidente, lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primo Ministro e sovrano di Dubai, e dello sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, e dei loro continui sforzi per stabilire i pilastri della sicurezza e della stabilità nella regione e il sostegno incrollabile a favore delle cause arabe. Il presidente del parlamento arabo ha espresso la sua forte convinzione nella capacità degli Emirati Arabi Uniti di contribuire a risolvere le sfide significative che deve affrontare la regione, augurando alla nazione il successo nello svolgere questo compito per il bene superiore di tutti i Paesi arabi. (Res)