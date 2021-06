Roma: controlli alla movida, poliziotti e carabinieri aggrediti in centro, arresti e denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo potenziamento, soprattutto in questi giorni, in considerazione dell'importante evento sportivo che ospita la Capitale, e del numeroso afflusso di turisti proveniente da tutto il mondo, di tutti i servizi interforze di monitoraggio e controllo della movida, tesi a scongiurare eventi dannosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e a prevenire la commissione di reati. Erano da poco passate le 23 di ieri quando il Dirigente del servizio dedicato al controllo della movida di Campo de Fiori, notando un grosso assembramento di giovani all'altezza del cinema, si è avvicinato ad esso con un contingente composto da polizia di Stato e carabinieri. Gli stessi giovani, a quel punto, hanno iniziato un fitto lancio di oggetti all'indirizzo delle Forze dell'Ordine che, con una manovra rapida ed efficace sono riusciti a disperdere la folla. (segue) (Rer)