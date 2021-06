Milano: settimana di arresti da parte della squadra mobile antispaccio e antiborseggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra una pistola in camera, droga nelle piante e borseggi fra i clienti del bar, la polizia di Stato ha arrestato cinque persone questa settimana. Lo scorso lunedì a Nova Milanese (Monza), i poliziotti della sesta sezione della squadra Mobile hanno arrestato A.S., un 60enne italiano con precedenti penali specifici. Gli agenti, individuato un pusher che, conosciuto col soprannome di "Tom", aveva da tempo organizzato nella zona una proficua attività di spaccio di cocaina e hashish, lo hanno sorpreso mentre vendeva poco meno di sei grammi di cocaina in un bar della zona. Subito fermato, i poliziotti hanno perquisito la sua casa dove, in una cassetta di sicurezza occultata in un armadio, vi erano altri 16 grammi di cocaina e 5mila euro e, nascosti in una scatola di riso in un mobile della sala, sette panetti di hashish da 570 grammi. Mercoledì 9, invece, gli agenti del "gruppo antispaccio" hanno individuato un pusher italiano 55enne, nullafacente e con precedenti penali, mentre cedeva un grammo di cocaina. Ne aveva altri cinque con sé e, in casa, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri 36 grammi di cocaina, 4mila euro e una pistola revolver lanciarazzi trovata in un cassetto della camera da letto. L'uomo è stato arrestato per spaccio di droga e detenzione di arma da sparo. (segue) (Com)