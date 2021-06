Covid: Abruzzo, mondo del wedding in ginocchio, 54 per cento di matrimoni in meno nella Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un settore trasversale, che coinvolge numerose categorie di imprese, da quelle per l'organizzazione di eventi a quelle di catering e intrattenimento, dai fotografi e videomaker alle sartorie e alle gioiellerie. Ben 4.471 la imprese che operano nella ristorazione e 4.284 quelle attive nel settore dei servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici. "Mentre il settore si appresta a ripartire - afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli - i dati confermano quanto il comparto sia stato colpito dalle restrizioni. Si tratta di un settore dalla forte vocazione artigiana, caratterizzato dalla presenza di imprese che nelle cerimonie vedevano il loro unico business. Attività messe in ginocchio dall'emergenza e, per certi versi, colpite anche più duramente di altri settori, data la complessità dell'organizzazione di un matrimonio e considerato che, nonostante le riaperture, visto il periodo di incertezza, molte cerimonie non sono state ancora riprogrammate. Come avvenuto per altre categorie, gli strumenti a sostegno delle imprese ferme sono stati in molti casi irrisori. L'auspicio - conclude Giangiulli - che ora si possa riprendere a lavorare serenamente, senza doversi più fermare". (Gru)