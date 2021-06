Molise: martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise è stato convocato dal presidente Salvatore Micone per martedì 15 giugno, con inizio alle ore 9.30, per l'esame di un nutrito ordine del giorno. Al centro dei lavori dell'Assemblea la discussione di diversi documenti politici fra interrogazioni, mozioni ed interpellanze fra i quali spiccano quelli relativi ai "Progetti di utilità diffusa" "Valorizzazione turistica dell'area di Montenero di Bisaccia - Progetto detto "South Beach"; "Eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16.08.2018" ;"Polo logistico da 800 posti di lavoro al Cosib di Termoli"; "Trasferimento di competenza e gestione dell'impianto sperimentale d'acquacoltura e delle attività progettuali ad esso collegate, dal Centro Ecosistemi Marini e Pesca Izsam - Termoli al reparto Allevamenti e Sperimentazione Izsam-Teramo"; "Immediata sostituzioni organi direttivi dell'Asrem"; "Attivazione centro somministrazione vaccinale ospedale "Caracciolo" di Agnone; "Esenzione temporanea del pagamento ticket per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid -19"; "Riduzione degli spazi e conseguentemente delle prestazioni del Centro di malattie rare e croniche (Centro regionale fibrosi cistica) dell'età evolutiva dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso - Richiesta individuazione nuovi spazi"; "Riduzione del 20 per cento degli stipendi mensili dei consiglieri regionali del Molise"; "Parchi eolici a Portocannone e Campomarino, tutela del nostro territorio e approvazione del piano energetico regionale; "Riduzione del 20 per cento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2021". (segue) (Gru)