Roma: controlli a San Lorenzo, arresti e chiusure

- Nell'ambito dei servizi interforze, disposti dal Questore di Roma, intensificati in occasione dell'incontro calcistico che si è disputato nella serata di ieri tra Italia e Turchia, valevole come gara inaugurale per la Uefa Euro 2020, sono stati potenziati soprattutto i controlli volti ad arginare e contenere la movida violenta nel quartiere San Lorenzo. Attenzionati gli esercizi commerciali per la somministrazione di sostanze alcoliche ai minori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A presidiare la zona compresa tra piazza dell'Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni insieme agli agenti del commissariato San Lorenzo, il personale di Polizia Roma Capitale. (segue) (Rer)