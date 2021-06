Roma: controlli a San Lorenzo, arresti e chiusure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle operazioni di identificazione di alcuni giovani in via degli Aurunci da parte di quattro agenti di Polizia Roma Capitale, questi ultimi sono stati aggrediti, riportando lesioni medicate con prognosi comprese tra 2 e 5 giorni. I responsabili dell'aggressione, G.G. 19enne e D.M.S 18enne entrambi romani, sono stati successivamente arrestati dalla Polizia Locale per il reato di lesioni a Pubblico Ufficiale. E' in corso di valutazione da parte del Questore di Roma l'adozione del "Dacur" per i due ragazzi. (segue) (Rer)