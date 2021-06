Roma: controlli a San Lorenzo, arresti e chiusure (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati invece i poliziotti del commissariato San Lorenzo, dopo aver riscontrato in un minimarket ubicato in via dei Volsci la vendita d'asporto oltre l'orario consentito, a sanzionare amministrativamente il locale con la chiusura di 5 giorni e una galleria d'arte, dopo aver riscontrato che nella stessa erano state somministrate bevande alcoliche ad un minore di anni 18. Ed infine, grazie ad un controllo in un'attività commerciale in via dei Marsi, i poliziotti dello stesso ufficio hanno scovato - occultati in un contenitore in plastica nascosto fra gli scaffali del vano cucina - 51,54 gr di cocaina, 2 bilancini di precisione e la somma in contanti pari a 204 euro. All'interno del portafogli di D.B.D., 39enne romano, titolare del locale, è stata inoltre trovata un'altra dose di cocaina pari a 14,8 gr. Arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il 39enne al termine dell'udienza di convalida con rito direttissimo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso il commissariato San Lorenzo. (Rer)