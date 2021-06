Roma: 46 per cento under 30 pronto a lasciare la Capitale, le proposte di Acli perché restino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema molto sentito è quello della casa. Pesa enormemente il costo elevato degli affitti nei quartieri più centrali, ma la casa decentrata rispetto ai luoghi di lavoro, svago e studio rappresenta una criticità insormontabile per i ragazzi a causa anche del servizio di trasporto pubblico considerato del tutto inefficiente. La valutazione dei mezzi pubblici romani da parte dei giovani, infatti, si attesta su 4,66 in una scala da uno a dieci, cioè meno di mediocre. Il 59 per cento de giovani ne usufruisce praticamente quotidianamente, e di coloro che non li utilizzano, la risposta più quotata è che oggettivamente ci si sposta più lentamente con i mezzi pubblici che con i propri, preferendo quindi questi ultimi se ne sono in possesso. In generale, il 43 per cento si lamenta dei quotidiani ritardi, il 31 per cento dei tempi di attesa incerti, seguiti poi dalla scarsa pulizia al 22 per cento. (segue) (Com)