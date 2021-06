Roma: 46 per cento under 30 pronto a lasciare la Capitale, le proposte di Acli perché restino (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro tema - ha aggiunto Borzì - che deve far molto riflettere è questo difficile rapporto centro-periferie perché possiamo dire, in sintesi, che con gli occhi dei giovani questa città ha un urbanesimo incompiuto che fa della nostra Capitale, cresciuta per stratificazione con scarsa visione e progettualità, una città che non mantiene con i giovani le sue promesse di crescita personale e riscatto sociale e che quindi, a sua volta, trasforma i giovani in cittadini incompiuti. Non possiamo lasciare - ha concluso Borzì - che i giovani pensino che Roma sia troppo vecchia per loro, troppo chiusa alle novità, troppo rivolta al passato per aprirsi al futuro. Questa Roma eterna che rischia di diventare eternamente vecchia può diventare –per dirla con un hashtag- una Città 'EternaMenteGiovane', dosando sapientemente passato-presente-futuro in un dinamismo virtuoso del quale la mente dei giovani, la loro creatività, i loro talenti, i loro sogni possono diventarne il motore". (Com)