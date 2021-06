Riforme: Brescia (M5s), urgente trovare soluzione su voto fuorisede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la riforma del voto dei 18enni al Senato liberiamo il diritto di voto di più di 4 milioni di under 25, ma già oggi milioni di cittadini fuorisede, prevalentemente giovani, non possono esercitare un diritto garantito dalla Costituzione per motivi burocratici. Il Viminale presto adotterà il decreto per la sperimentazione del voto elettronico, ma è urgente trovare una soluzione anche 'analogica' anche in vista della riforma costituzionale che deve essere votata solo dal Senato". Lo ha detto Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, intervenendo alla maratona social promossa dalla rete "Voto sano da lontano". Il parlamentare ha aggiunto: "In questi 15 anni sono stati spesi 60 milioni di euro in agevolazioni di viaggio. Servono ora uno spirito e una spinta innovativa. L'iter delle proposte di legge in commissione, inclusa quella elaborata dai costituzionalisti Bin e Curreri, andrà avanti e ascolteremo in audizione l'Istat e la Conferenza delle Regioni". (Rin)