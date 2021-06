Credito: Abi, aumenta l'impegno delle banche contro i crimini informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Aumenta ancora di più l'impegno del mondo bancario nella lotta ai crimini informatici, attraverso presidi tecnologici, iniziative di formazione del personale e campagne di sensibilizzazione della clientela. Lo comunica, in una nota, l'Associazione bancaria italiana (Abi). L'elevata attenzione del settore verso le tematiche di sicurezza trova conferma anche negli investimenti dedicati: dallo studio di Abi Lab (il centro di ricerca e innovazione per la Banca promosso dall'Abi), presentato nel corso del convegno "Banche e sicurezza 2021", emerge che la maggior parte delle realtà analizzate ha indicato un aumento della spesa per il 2021 destinata sia alla sicurezza dei canali remoti, sia al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e protezione interni alla banca. Per soddisfare al meglio le esigenze di sicurezza della propria clientela, inoltre - continua la nota - le banche operanti in Italia si sono fatte promotrici di collaborazioni inter-settoriali, come il CERTFin – CERT Finanziario Italiano (Computer Emergency Response Team) - l'iniziativa cooperativa pubblico-privata diretta dall'Abi e dalla Banca d'Italia finalizzata a innalzare la capacità di gestione dei rischi cibernetici degli operatori bancari e finanziari. Inoltre l'Abi, con il supporto del CERTFin, continua a monitorare con grande attenzione l'evoluzione degli attacchi cibernetici rivolti al settore bancario e ai clienti di home banking. In questi mesi di emergenza Covid ha portato avanti una serie di iniziative volte a supportare gli operatori del settore finanziario e a rilevare nuove possibili minacce e ha organizzato seminari e riunioni, in modalità remota, per erogare informazioni e approfondimenti tecnologici sui fenomeni recentemente rilevati, con particolare riferimento alle campagne di phishing.