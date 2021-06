Credito: Abi, aumenta l'impegno delle banche contro i crimini informatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali attività - aggiunge la nota - si affiancano alle iniziative delle banche, che numerose hanno attivato campagne di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti proprio per sollecitare l'attenzione sulle misure da adottare nel lavoro tra le mura domestiche. La sicurezza informatica, tuttavia, passa anche attraverso la collaborazione dei clienti delle banche. Per operare online in modo comodo e sicuro, infatti, è importante seguire alcune semplici regole: cambiare periodicamente la password dell'email, dei social network, dell'internet banking e dei siti per gli acquisti online; aprire solo le email provenienti da indirizzi noti; accedere a Internet solo dal proprio computer; installare o aggiornare l'antivirus; contenere la diffusione delle informazioni personali online; usare password diverse per siti diversi. (Com)