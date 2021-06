Russia-Usa: Putin, rapporti bilaterali al punto più basso da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Russia e Stati Uniti si sono deteriorati fino a raggiungere il loro punto più basso negli ultimi anni. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista all'emittente statunitense "Nbc" in vista dell'incontro in programma a Ginevra il 16 giugno con l'omologo Usa Joe Biden. Putin ha definito l'ex presidente Usa Donald Trump come un individuo esuberante che "non è arrivato dall'establishment statunitense", mentre Biden è "radicalmente differente" essendo "un politico di carriera". "E' un tipo di persona differente", ha proseguito Putin, osservando che ciò comporta "dei vantaggi e degli svantaggi" ma auspicando di poter avere un buon confronto con Biden. Nell'intervista a "Nbc" Putin ha inoltre detto di non essere preoccupato di venire etichettato come "un assassino" dal presidente Usa. "Mi sono abituato ad attacchi di tutti i tipi", ha affermato. "Per quanto riguarda la retorica dura, penso che sia un'espressione della cultura generale degli Usa", ha dichiarato Putin. Il presidente russo ha detto di aver ricevuto diverse volte questo tipo di accusa e "quando ciò accade sono sempre guidato dagli interessi del popolo e dello Stato russo".(Res)