Egitto-Francia: ministro degli Esteri Le Drian oggi al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, è atteso oggi in Egitto, dove incontrerà l'omologo egiziano, Sameh Shoukry. Lo riferisce un comunicato stampa diramato dall'ambasciata di Francia al Cairo. Il capo della diplomazia francese "firmerà un accordo con il governo egiziano per investire in ricerca e innovazione sull'idrogeno verde, riguardante produzione, stoccaggio, trasporto, distribuzione e impiego", ha dichiarato l'ambasciatore di Francia in Egitto, Stéphane Romatet. (Cae)