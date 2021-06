Frosinone: operazione viabilità sicura in provincia, ok a lavori su sp 117 accesso a Patrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua senza sosta l'azione della Provincia di Frosinone in materia di viabilità e sicurezza stradale. Il presidente Antonio Pompeo, infatti, ha firmato nei giorni scorsi una serie di decreti con i quali sono stati approvati diversi interventi sulle strade del territorio. Tra questi un importante cantiere sarà aperto, già nelle prossime settimane, nel comune di Patrica, in particolare su due tratti della S.P. 117 accesso a Patrica, che presentavano condizioni piuttosto disastrate del piano viabile, per la presenza di avvallamenti e buche. Nel dettaglio, infatti, gli operai provvederanno al rifacimento della pavimentazione nel tratto che va dal km. 3+600 al km. 5+600 e dal km. 6+500 al km. 7+00. L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 186.000 euro. (segue) (Com)