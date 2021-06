Frosinone: operazione viabilità sicura in provincia, ok a lavori su sp 117 accesso a Patrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che ci piace definire 'Operazione viabilità sicura' – afferma in una nota il presidente Antonio Pompeo, unitamente al consigliere delegato al settore Germano Caperna – è la somma di continui e importanti interventi studiati e previsti in tutte le aree del nostro territorio che richiedono manutenzione ordinaria e straordinaria. È così che la Provincia svolge appieno il proprio ruolo di ente di riferimento per i 91 comuni della Ciociaria e per gli amministratori locali ai quali, grazie al costante lavoro e alla continua collaborazione di parte tecnica e parte politica, confermiamo ogni giorno il nostro supporto e il nostro sostegno". "Ringrazio il presidente della Provincia Antonio Pompeo – ha evidenziato il sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio – e il Settore Viabilità della Provincia per aver risposto concretamente alla nostra richiesta di intervento su un tratto che da tempo necessitava di sistemazione. Aver accolto le nostre istanze ci infonde ottimismo anche per il futuro e per i chilometri della nostra salita panoramica che merita di essere mantenuta in condizioni ottimali". (Com)