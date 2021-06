Perù: presidenziali, governo invita cancellerie internazionali ad attendere risultati ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Perù ha chiesto alle cancellerie internazionali di astenersi dal commentare il processo elettorale fino a quanto non verranno proclamati i risultati ufficiali dalle autorità competenti. “Le dichiarazioni in qualunque senso delle autorità ufficiali in carica costituiscono un'ingerenza e una mancanza di rispetto per il popolo peruviano”, ha scritto il ministro sul suo account Twitter. In un comunicato il ministero informa di avere inviato una nota di protesta agli ambasciatori di Bolivia e Nicaragua, i cui governi si sono felicitati per la vittoria alle elezioni presidenziali del candidato di Perù Libre, Pedro Castillo. Il governo del Perù ha inviato una nota di protesta anche all’Argentina, per le dichiarazioni rilasciate dal presidente, Alberto Fernandez, che in un messaggio su Twitter si è congratulato con il "presidente eletto" del Perù, Pedro Castillo. (Brb)