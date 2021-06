Droga: sartoria come centrale di rifornimento di shaboo, tre arresti a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sartoria usata come centrale di rifornimento per gli spacciatori di shaboo. È quanto hanno scoperto in zona Trenno a Milano gli agenti della squadra investigativa del commissariato Porta Genova, nel corso delle indagini tese a risalire, tramite gli spacciatori al dettaglio, alle "centrali" di diffusione sul territorio, che hanno portato all’arresto per detenzione a fini di spaccio di un cittadino cinese incensurato e di un uomo e una donna filippini pluripregiudicati. Monitorando attentamente i movimenti e le attività della coppia di filippini, gravata da diversi precedenti per droga, gli agenti hanno posto l'attenzione su un appartamento in via Giacosa, che i due condividevano con un altro nucleo familiare di connazionali. La donna, la 31enne O.J., che si trovava agli arresti domiciliari, e A.F. di 26 anni, sottoposto all'obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia giudiziaria presso il commissariato Villa San Giovanni, erano in casa nel momento in cui i poliziotti del commissariato Porta Genova hanno effettuato la perquisizione, nel corso della quale hanno trovato due grammi di shaboo (una sostanza stupefacente sintetica particolarmente potente e pericolosa), denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi, di cui i due filippini si sono assunti la piena responsabilità. (segue) (Com)