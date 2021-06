Albania: Fmi, crescita Pil al 5,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Albania ha registrato un calo molto più contenuto di quanto originariamente atteso anche per l'assenza di una seconda serrata per contenere il Covid-19. E' quanto si legge nel rapporto diffuso dalla missione virtuale del Fondo monetario internazionale conclusasi nelle scorse ore. "Nel 2021 la crescita è prevista al 5,3 per cento sulla scia della ripresa dei settori colpiti dalla pandemia e dal proseguimento della ricostruzione dopo il terremoto", si legge nel rapporto dell'Fmi sull'Albania, che precisa come tuttavia le prospettive dell'economia del Paese rimangano incerte.(Alt)