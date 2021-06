Turismo: Covid, la Grecia autorizza ingressi con vaccini di Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato nazionale per le vaccinazioni della Grecia ha dato il via libera all'ingresso nel Paese dei turisti vaccinati contro il Covid-19 con il siero russo Sputnik V e con alcuni di quelli cinesi. Lo ha annunciato l'esponente del comitato ellenico, Vana Papaevangelou, durante un briefing con la stampa. Secondo quanto spiegato, l'ingresso dei turisti in Grecia è permesso a patto che tutti coloro che abbiano più di sei anni di età dispongano di un test Prc negativo effettuato nelle 72 ore prima dell'arrivo o di un certificato di vaccinazione. "Oltre ai vaccini già accettati dall'Unione europea e dall'Ema, abbiamo approvato i vaccini Novavax, Sinovac, Sputnik V, Sinopharm e Cansino Biologics", ha affermato Papaevangelu. La Grecia ha annunciato la riapertura al turismo lo scorso 14 maggio nel tentativo di "salvare" la stagione estiva in considerazione del contributo importante del settore per l'economia nazionale. A partire da questa mattina, intanto, sono entrati in vigore gli ulteriori allentamenti alle restrizioni imposte in Grecia a causa della pandemia di coronavirus. Il coprifuoco notturno è stato ridotto di un'ora e comincia ora dalle 1:30 per durare fino alle 5:00. Il primo luglio il provvedimento scadrà, se i dati epidemiologici lo consentiranno, come chiarito nei giorni scorsi dal viceministro per la Protezione civile e la gestione delle crisi greco, Nikos Hardalias. Sempre a partire da oggi è nuovamente consentita la musica nei caffè e nei ristoranti all'aperto, mentre i caffè e i ristoranti nelle gallerie ben ventilate potranno riaprire, ma solo quelli che hanno un'entrata e un'uscita separate. (Gra)