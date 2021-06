Ambiente: M5s, a dieci anni da referendum lavoriamo senza sosta su acqua pubblica e nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dieci anni dai referendum su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento, che ci ha visto impegnati in prima linea da sud a nord, il Movimento cinque stelle ha continuato senza sosta a tutelare gli interessi dei cittadini e a lottare per il rispetto della volontà espressa dal popolo". Lo si legge in un post su Facebook del M5s. "Sul nucleare - prosegue il post - siamo ora al lavoro per portare a termine l’iter di individuazione del deposito unico delle scorie, assicurando il massimo coinvolgimento delle comunità potenzialmente interessate. Contestualmente mettiamo tutte le nostre forze e le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per promuovere efficienza energetica e fonti rinnovabili, in modo da archiviare una volta per tutte la disastrosa stagione dell’atomo, un’energia tanto costosa quanto pericolosa". Il M5s aggiunge: "Sull’acqua pubblica siamo sempre pronti a discutere la nostra proposta di legge in Parlamento. Tra le altre forze politiche non c’è la disponibilità a farlo ma non ci siamo arresi: abbiamo lavorato in questi tre anni al governo per portare fondi agli acquedotti e alle dighe, iniziando a ridurre le cosiddette 'reti colabrodo'. Abbiamo scongiurato l’affidamento ai privati dell’acqua al Sud dando vita a un soggetto totalmente in mano pubblica. E più di recente abbiamo evitato che nel decreto Semplificazioni ci fosse una norma che avrebbe tolto ai sindaci la possibilità di gestione diretta da parte dei Comuni: un’esperienza virtuosa - conclude il post - che invece va preservata". (Rin)