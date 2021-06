© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alle azzurre di nuoto sincronizzato che, ieri, hanno vinto il torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. Non vediamo l'ora di ammirarvi in Giappone, siamo tutti orgogliosi di voi". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)