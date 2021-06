Napoli 2021: Conte, tornerà a essere grande capitale del Sud e del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Consiglio prosegue: "I prossimi passi in questa direzione saranno dunque la messa a punto di un programma che metta insieme le misure individuate dal Patto per Napoli con il lavoro incessante fatto in questi anni. E il confronto - in vista della creazione di una lista Cinque stelle fatta di persone competenti e appassionate - con chi deciderà di mettere al servizio di questo progetto la propria esperienza e la voglia di scrivere una pagina nuova. Napoli tornerà a essere una grande capitale del Sud e del Mediterraneo. Noi ci siamo - conclude Conte -. Ci vediamo a Napoli". (Rin)