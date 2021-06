Fisco: Gasparri, in piazza a Roma le proposte di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Forza Italia in piazza a Roma per la riforma del fisco. Blocco delle cartelle esattoriali che hanno messo in ginocchio commercio e ristorazione. Meno tasse per le famiglie, cambiare il sistema a livello nazionale e nelle città”. Lo dichiara in una nota il commissario di Forza Italia di Roma Maurizio Gasparri intervenendo nei gazebo organizzati in tutti i Municipi della Capitale per l’iniziativa “Meno tasse, più crescita”. Una campagna di informazione per far conoscere le proposte di Forza Italia sulla riforma del fisco. (Com)