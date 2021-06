Milano: dieci nuovi sacerdoti diocesani ordinati in Duomo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, con riferimento al discepolo Giovanni, ai 14 diaconi che poco dopo hanno ricevuto l'ordinazione sacerdotale l'arcivescovo ha ricordato: “Continuate a cercare Gesù. Non sta alle vostre spalle come una lezione da imparare. Sta davanti come il buon Pastore che vi guida, come la vita la verità, la vita. Non siete soli. C'è un popolo che cammina con voi, c'è un presbiterio che cammina con voi. Non cercate la solitudine: sbaglierete strada e sbaglierete vita. Non stancatevi troppo, le vostre forze non sono illimitate. La vita non è una serie di scatti, ma un ritmo tenace”. Questi i nomi e le età dei 10 nuovi sacerdoti diocesani: Sergio Arosio (31 anni), Andrea Budelli (38), Giacomo Grimi (31), Diego Marostica (26), Benard Mumbi (37), Angelo Papia (31 anni), Gabriele Possenti (28), Davide Serra (25), Paolo Timpano (27), Paolo Zibra (37). I quattro sacerdoti del Pime, ora destinati a partire come missionari, sono: Eder de S. G. Cordeiro (brasiliano), Santhosh Somireddypalli (indiano), Gregorio Ba Oo e Columban Lahpai Brang San Li (birmani). (Com)