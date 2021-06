Pesca: Gallinella (M5s), vicinanza a pescatori in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ci diamo regole troppo restrittive e le rispettiamo solo noi significa che continueremo ad importare oltre l'80 per cento del pesce da Paesi dove non si conoscono i criteri praticati. Alle marinerie oggi in sciopero va tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno". Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella, del Movimento cinque stelle, presidente della commissione Agricoltura e relatore della proposta di legge del M5s di riforma del settore ittico, tramite un videomessaggio su Facebook rivolto ai pescatori nella giornata nazionale di protesta indetta da Alleanza delle cooperative all'insegna del claim "Salviamo la pesca". "In tutto il periodo di pandemia, abbiamo cercato di mettere in campo misure di sostegno al settore, con uno stanziamento di oltre 100 milioni di euro suddiviso tra varie misure, mentre in Parlamento - prosegue Gallinella -, stiamo conducendo una battaglia epocale per gli ammortizzatori sociali per la pesca su cui non molleremo finché non diventeranno realtà. Al settore dobbiamo dare prospettive future, nel solco di una storica tradizione italiana, ma dobbiamo essere bravi a far valere le nostre ragioni, con dati e valutazioni alla mano: sono tante le attività antropiche nei mari e non si possono richiedere sacrifici solo al mondo della pesca. I pescatori sono i primi, infatti - conclude l'esponente pentastellato -, a voler preservare gli stock ittici perché rappresentano il futuro lavorativo". (Rin)