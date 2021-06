G7: summit di Carbis Bay, leader mondiali si impegnano a evitare ripetersi emergenze sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 firmeranno oggi la Carbis Bay Declaration sulla salute, in cui si impegnano a prendere le misure necessarie per fare in modo che un’emergenza globale come quella causata dal Covid-19 non si ripeta. Lo rende noto un comunicato rilasciato da Downing Street. I leader, si legge, prenderanno impegni concreti per “impedire il ripetersi della devastazione umana ed economica provocata dal coronavirus”. Tra gli impegni previsti quello di ridurre il tempo necessario per sviluppare e autorizzare vaccini, trattamenti e diagnosi per ogni futura malattia sotto i cento giorni, rafforzare le reti di sorveglianza globali, la capacità di sequenziamento genomico e il supporto per la riforma e il rafforzamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Inoltre, per fermare le nuove malattie trasmesse dagli animali prima che mettano a rischio le persone, il Regno Unito istituirà un centro di produzione e innovazione di vaccini per animali presso il Pirbright Institute nel Surrey. Il centro si avvarrà dell'esperienza dell’Istituto Pirbright per accelerare la consegna di vaccini per le malattie del bestiame. (Com)