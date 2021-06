Covid: Zingaretti, pronti a nuove indicazioni Cts su vaccino, no a ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora dobbiamo predisporci, come stiamo facendo, a rispettare le nuove indicazioni. Siamo pronti a farlo senza alcun tipo di ritardo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sulle nuove indicazioni del Cts visitando il centro vaccinale dell'Acea a Roma dove si somministrano le dosi alla fascia 12 -16 anni. "Quindi per il cittadino giovane e under 60 non cambierà nulla - ha aggiunto - sarà il sistema sanitario che promuoverà la somministrazione di una dose appropriata all'età secondo le linee guida che ieri il Cts ha fornito". (Rer)