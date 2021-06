G7: Zingaretti, con contributo Draghi va nella direzione corretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora la priorità sono il lavoro, la ripresa economica e produttiva, il rilancio della formazione. Come ci dicono i dati, l'apparato produttivo dell'Italia è ripartito. Le scelte dei Governi durante la pandemia si sono rivelate corrette. Arrivano segnali positivi che vanno in questa direzione dal G7: politiche espansive e solidarietà. L'Italia, con Draghi, darà un grande contributo". Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in occasione della visita all'hub vaccinale dedicato ai ragazzi della fascia d'età 12-16 anni.(Rer)