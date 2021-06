Ue-Usa: Schinas, visita Biden è un'opportunità fantastica, l'Occidente è tornato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è un segreto che negli ultimi cinque anni noi in Europa ci siamo sentiti molto soli nella difesa del sistema multilaterale internazionale basato sulle regole. Lo ha detto a "Sky TG24" Margaritis Schinas, vice presidente della Commissione europea, parlando della visita del presidente Usa Joe Biden in Europa. "Eravamo molto soli perché il nostro partner transatlantico non era disponibile, non era interessato. Ora la nuova amministrazione è chiaramente una delle più, come dire, 'europee nella mentalità' che abbiamo mai visto", ha aggiunto Schinas. "I primi segnali politici indicano chiaramente un ritorno a ciò che difendiamo da sempre: cambiamenti climatici, multilateralismo, diritti umani, commercio internazionale, lotta contro il terrorismo, promozione della sicurezza. Quindi la visita di Biden in Europa e il summit tra Unione Europea e Stati Uniti sono una opportunità fantastica, se vogliamo, per dire che 'l'Occidente è tornato', 'il multilateralismo è tornato', ha concluso.(Res)