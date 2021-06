Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di intitolazione di via Calciatrici del '33.Parco Sempione/Arena Civica (ore 11.30)“Volantinata" organizzata da Milano in Comune e Civica AmbientaLista con il candidato sindaco Gabriele Mariani.Piazza Miani angolo Voltri, lato edicola (ore 11.30)Il sindaco e candidato sindaco Giuseppe Sala partecipa ai banchetti organizzati dal Partito democratico.Parco Trotter - ingresso via Giacosa; Largo Marinai d'Italia, angolo via Cadore; via Tabacchi, adiacente al mercato (dalle 12.30)Il sindaco e candidato sindaco Giuseppe Sala partecipa al banchetto organizzato da Volt.Piazza Oberdan (ore 14.30)REGIONEL'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, partecipa alla cerimonia di inaugurazione dei nuovi automezzi e attrezzature in dotazione al Corpo volontari del parco del Ticino e del primo semirimorchio supporto gestione emergenze.Marina di Verbella, via della Ferriera, 11 - Sesto Calende/Va (ore 10.00)Visite istituzionali dell’assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli.Giornata Inclusiva Odv - Nessuno è escluso, via Ettore Ponti, 21 - Milano (ore 15.00)Torneo del Nord-Ovest di Boccia Paralimpoca “Ripartiamo insieme”, palazzetto dello sport “Salvador Allende”, via XXV aprile, 3 - Cinisello Balsamo (ore 16.45)Accademia Bandistica Comasca - AbcmusicaComo, viale Lecco, 125 - Como (ore 19.30)VARIEL’arcivescovo di Milano Mario Delpini ordina dieci nuovi preti e quattro missionari del Pime (Pontificio istituto missioni estere).Duomo di Milano (ore 9.00)Gazebo di Fratelli d’Italia per raccogliere le firme dei milanesi contro la riattivazione di Area B, Area C e parcheggi a pagamento con il consigliere comunale e assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato.Mercato di viale Papiniano - Milano (alle 10.00 alle 13.00)Mercato di via Fauchè - Milano (dalle 10.00 alle 12.30)Piazzale Accursio - Milano (dalle 15.00 alle 18.00)Corso Buenos Aires-piazza Argentina - Milano (dalle 15.00 alle 18.00)Presidio della Lega contro la prolungata chiusura dell'ufficio dell'anagrafe del Municipio 7 con il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini premier Stefano Bolognini, il consigliere regionale Massimiliano Bastoni, il consigliere comunale Gabriele Abbiati e il capogruppo della Lega nel Municipio 7 Francesco Giani.Piazza Stovani, 3 - Milano (ore 11.00)Apertura del nuovo farmers’ market di Campagna Amica nel quartiere Vigentino, a Milano. Al taglio del nastro partecipano, tra gli altri, Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano; Alessandro Bramati, presidente del Municipio 5; e i dirigenti della Coldiretti interprovinciale.Via Ripamonti angolo via Ferrari - Milano (ore 11.00) (Rem)