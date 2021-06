Migranti: nel suo camion in Inghilterra furono trovati 39 vietnamiti morti, arrestato a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dragos è stato catturato dagli agenti della Squadra mobile di Milano e del commissariato Cinisello Balsamo, nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di Polizia avvenuta tra la Polizia inglese dell'Essex (supportata dalla National Crime Agency-Nca), tramite l’esperto per la sicurezza a Roma, e il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia criminale. In seguito all’attivazione del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, una serie di approfondimenti info-investigativi hanno consentito di localizzare il ricercato a Cinisello Balsamo. (Rem)