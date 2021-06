Russia-Usa: Blinken, Washington impegnata per rapporti più stabili e prevedibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti si congratula con i cittadini russi per le celebrazioni della Giornata nazionale, che ricorda "il passo significativo" compiuto il 12 giugno 1991 con lo svolgimento delle "prime elezioni libere, aperte e giuste" e con l'adozione della dichiarazione di sovranità dello Stato russo. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, tramite una nota diffusa dal Dipartimento di Stato. "Questo importante documento ha riconosciuto le aspirazioni democratiche e la sovranità dei cittadini della Russia, e ha garantito i loro diritti e la loro uguale protezione sotto lo stato di diritto, il loro diritto alla vita e alla dignità, onorando secoli di storia, cultura e tradizioni", ha dichiarato Blinken nel messaggio. "Colgo questa opportunità per riaffermare il desiderio degli Usa per un impegno costruttivo con il governo della Federazione Russa nell'interesse di promuovere rapporti bilaterali più stabili e prevedibili", ha affermato il segretario di Stato di Washington. (Nys)