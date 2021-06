Covid: vendita farmaci online, venti siti oscurati dai Nas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prosieguo della costante attività di monitoraggio dell’offerta in vendita sul web di medicinali, condotta dai Nas (Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri) di concerto con il ministero della Salute, i militari del Reparto operativo hanno dato esecuzione a 20 provvedimenti d’inibizione all’accesso (cosiddetto "oscuramento") emessi dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del dicastero nei confronti di altrettanti siti web collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali venivano promosse e offerte, anche in lingua italiana, varie tipologie di medicinali correlate anche all’emergenza pandemica da Covid-19. E' quanto si legge in una nota diffusa dai Carabinieri del Nas. Infatti, oltre a una serie di farmaci recanti varie indicazioni terapeutiche e soggetti a obbligo di prescrizione, nonché vendibili solo in farmacia da parte di farmacista abilitato, i Carabinieri del Nas hanno individuato l’offerta in vendita di medicinali asseritamente contenenti principi attivi soggetti a particolari restrizioni d’uso e specifiche indicazioni d’impiego in relazione all’infezione da Sars-Cov-2 come gli antivirali lopinavir/ritonavir, di cui l’Aifa ha sospeso l’utilizzo off label al di fuori degli studi sperimentali clinici, e l’antibiotico azitromicina, rispetto al quale la medesima Agenzia regolatoria ha diramato una scheda che offre elementi necessari per una corretta prescrizione e per valutare il rapporto tra benefici e rischi sul paziente. (segue) (Com)