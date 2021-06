G7: summit di Carbis Bay, nella seconda giornata focus su politica estera e di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda giornata del summit del G7 a Carbis Bay, in Cornovaglia, si apre oggi con una sessione dei lavori incentrata sulle principali tendenze geostrategiche a livello globale, incluse le sfide della resilienza economica e il partenariato con i Paesi in via di sviluppo. A seguire, la terza sessione di lavori, sarà incentrata su temi di politica estera e di sicurezza tra cui dovrebbero esserci Russia, Cina e Afghanistan. Nel corso della giornata è prevista una sessione di lavori dedicata alla salute, in particolare alle più immediate sfide sanitarie e al rafforzamento dei sistemi di salute globale. Nel tardo pomeriggio di oggi è atteso l'incontro bilaterale tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Draghi ha avuto ieri, come primo impegno al suo arrivo a Carbis Bay, una riunione di coordinamento con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con la cancelliere tedesca, Angela Merkel, e con il presidente francese, Emmanuel Macron. Il presidente del Consiglio ha avuto inoltre un colloquio bilaterale con il premier britannico Boris Johnson. (segue) (Res)