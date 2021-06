G7: summit di Carbis Bay, nella seconda giornata focus su politica estera e di sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri leader presenti si sono detti d'accordo con la linea di politica economica presentata dal presidente del Consiglio, e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato del "completo cambiamento culturale" avvenuto in Germania in seguito alla pandemia e del bisogno nella sua visione di investire nella digitalizzazione e nella lotta al cambiamento climatico. In merito, il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato di voler "investire" e "far partire i progetti", dicendosi completamente d'accordo con la politica di Draghi di voler rassicurare i mercati e mantenere il debito pubblico sotto controllo. Draghi ha infine trattato il tema della coesione sociale, come aveva peraltro fatto il primo ministro Johnson in apertura della riunione, invitando i leader a gestire questa fase della ripresa in maniera diversa dalle crisi precedenti. "In passato, in occasione e delle altre crisi, nei nostri Paesi ci siamo dimenticati della coesione sociale", ha affermato Draghi, evidenziando il "dovere morale" di agire in maniera diversa questa volta. Questo, secondo il presidente del Consiglio, potrà essere fatto enfatizzando l'importanza delle politiche attive del lavoro per aiutare coloro che sono più in difficoltà, con una particolare attenzione a donne e giovani. Di avviso simile si è detto il presidente statunitense Joe Biden, il quale ha sostenuto la necessità di lavorare insieme tra i Paesi del G7, invitando i leader a "cogliere l'attimo" e sostenere l'economia nel momento di difficoltà. (Res)