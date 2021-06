Imprese: firmato accordo per cessione intera partecipazione detenuta da Atlantia in Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito a quanto comunicato a valle della riunione del Consiglio di amministrazione del 10 giugno, Atlantia informa di aver sottoscritto con il Consorzio costituito da Cdp Equity S.p.A., The Blackstone Group International Partners LLP e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp l’accordo per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia. E' quanto si legge in una nota del gruppo.(Com)