Minori: Coldiretti, 112 milioni di bambini sfruttati nel mondo per produrre cibo che arriva in tavola

- Dalle banane dal Brasile al riso birmano, dalle nocciole turche ai fagioli messicani dal pomodoro cinese fino alle fragole dall'Argentina e ai gamberetti tailandesi, gli scaffali dei supermercati italiani ed europei sono invasi dalle importazioni di prodotti extracomunitari ottenuti dallo sfruttamento del lavoro minorile che finiscono sulle tavole per effetto di una globalizzazione senza regole. E' quanto denuncia la Coldiretti, sulla base della lista dei prodotti ottenuti dallo sfruttamento dei bambini stilata nella "List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor" del dipartimento del Lavoro Usa per il 2020, in occasione della Giornata contro il lavoro minorile che si celebra oggi 12 giugno. Lo si legge in una nota dell'organizzazione agricola. Dal Sudamerica all'Asia fino all'Africa 112 milioni di bambini e adolescenti sono costretti a lavorare nella produzione alimentare, oltre il 70 per cento del totale, secondo elaborazioni Coldiretti sui dati dell'Ilo, l'Organizzazione internazionale del lavoro. Minori che vengono impiegati per la coltivazione o la produzione di molti cibi che finiscono sulle nostre tavole - denuncia la Coldiretti –, a volte addirittura spacciati per italiani grazie alla mancanza dell'obbligo dell'etichettatura d'origine che interessa ancora circa un quinto della spesa alimentare. In realtà l'Unione europea - continua la nota - non solo lascia entrare senza ostacoli sul proprio mercato prodotti alimentari ottenuti dallo sfruttamento dei bambini, ma in alcuni casi li agevola attraverso accordi commerciali preferenziali. Si tratta di un comportamento che dietro l'obiettivo del libero commercio nasconde spesso precisi interessi economici che speculano sul lavoro anche minorile. (segue) (Com)