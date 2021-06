Minori: Coldiretti, 112 milioni di bambini sfruttati nel mondo per produrre cibo che arriva in tavola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli accordi commerciali l'Unione europea ha favorito l'importazione agevolata anche in Italia di prodotti agroalimentari che sono ottenuti dallo sfruttamento dei bambini, dal riso del Vietnam o della Birmania ai fiori dell'Ecuador. A preoccupare - segnala la Coldiretti - è l'accordo di libero scambio che l'Unione europea sta trattando con i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela) su alcuni dei quali gravano pesanti accuse del dipartimento del lavoro Usa per sfruttamento del lavoro minorile per prodotti che arrivano anche in Italia. Se per l'Argentina - spiega la nota - sono segnalati preoccupanti casi dalla produzione di uva, fragole, mirtilli e aglio, per il Brasile le ombre riguardano l'allevamento bovino e quello di polli, oltre alle banane, al mais e al caffè, mentre per il Paraguay problemi ci sono per lo zucchero di canna, i fagioli, la lattuga. (segue) (Com)