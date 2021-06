Turismo: Coldiretti, 3,9 milioni di italiani in partenza a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3,9 milioni gli italiani che quest’anno scelgono di andare in vacanza a giugno spinti dalla riduzione dei contagi e dall’allentamento delle misure di contenimento, ma anche dall’arrivo del caldo e dalla chiusura delle scuole. E’ quanto stima la Coldiretti nel week end che segna tradizionalmente l’inizio delle ferie per i cittadini del Belpaese. Le partenze del mese sono in netto aumento rispetto allo scorso anno (+25 per cento), ma - si sottolinea in una nota - restano molto inferiori a quelle prima della pandemia. A mancare sono soprattutto gli stranieri in attesa che dal primo luglio arrivi il green pass per favorire l’arrivo in Italia di almeno i 28 milioni di cittadini europei che prima dell’emergenza sanitaria Covid venivano in vacanza nel Belpaese durante i mesi estivi. In questo contesto particolarmente rilevante è la prospettiva del passaggio, entro la fine del mese, di tutte le Regioni in zona bianca dove da lunedì si troveranno 40,9 milioni di persone, pari al 69 per cento della popolazione nazionale. Insieme alla ripresa di tutte le attività, anche quelle che in fascia gialla erano sottoposte a limitazioni o chiusure, particolarmente rilevante - continua la Coldiretti - è soprattutto la fine anticipata in queste Regioni del coprifuoco che sarà superato in tutto il Paese il 21 giugno. Con l’arrivo della bella stagione e la ripresa del turismo si tratta di una misura che consente in molte realtà della ristorazione la possibilità del doppio turno con un importante incremento dell’ospitalità e degli incassi, dopo un anno particolarmente difficile per la pandemia. (segue) (Com)