Turismo: Coldiretti, 3,9 milioni di italiani in partenza a giugno (2)

- Le partenze in "bassa stagione" - segnala la nota - sono particolarmente apprezzate da chi ama la tranquillità e vuole stare lontano dalle folle, tanto più considerate le esigenze di distanziamento sociale per garantire la sicurezza, senza rinunciare però a visitare le principali località turistiche. Tra le mete privilegiate delle vacanze di giugno quest’anno ci sono sicuramente - rileva la Coldiretti - le oltre 24 mila aziende agrituristiche italiane che, spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche secondo "Terranostra" e "Campagna amica". Un rimbalzo positivo che riguarda in realtà l’intero sistema turistico made in Italy che si compone di 612 mila imprese e rappresenta - conclude la Coldiretti - il 10,1 per cento del sistema produttivo nazionale, superando il settore manifatturiero, con 2,7 milioni di lavoratori, il 12,6 per cento dell’occupazione nazionale, secondo elaborazioni dati Unioncamere. (Com)