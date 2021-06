Usa-Regno Unito: Blinken, leadership della regina Elisabetta è esempio per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti porge i migliori auguri alla regina Elisabetta II ed al popolo del Regno Unito in occasione del compleanno del capo dello Stato. E' quanto afferma il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, tramite una nota del Dipartimento di Stato. Secondo Blinken, "la leadership e la dedizione al servizio" della regina Elisabetta "sono un esempio per tutte le nazioni". "Durante il suo regno, gli Stati Uniti sono stati partner del Regno Unito per il progresso delle libertà e dei valori democratici che sono al centro della nostra reciproca prosperità e sicurezza", si legge nella nota del Dipartimento di Stato. Blinken osserva poi che, alla luce della presidenza del G7 e della Conferenza Onu sul cambiamento climatico, "questo è un anno storico di leadership per il Regno Unito" e "ci aspettiamo di continuare ad essere partner nel campo bilaterale e multilaterale per rispondere alle più urgenti sfide globali".(Res)