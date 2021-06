Business news: Germania, anche nel 2020 i prezzi dell'energia elettrica più alti d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha registrato i prezzi dell'energia elettrica più elevati d'Europa anche nel 2020. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, commentando i dati dell'Ufficio federale di statistica (Stba). In particolare, nello scorso anno, i nuclei abitativi con un consumo di 1.200 chilowattora hanno dovuto pagare 34,3 centesimi per chilowattora. Nel 2019, il totale era di 33,49 centesimi. Per i consumi pari a 3.500 chilowattora all'anno, l'incremento è stato da 29,83 a 30,43 centesimi per chilowattora. (Geb)