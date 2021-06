Business news: Spagna, Volotea valuta quotazione in Borsa entro cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea spagnola Volotea, nonostante la grave crisi del settore, è intenzionata a quotarsi in Borsa per consolidarsi per entrare tra le prima cinque aziende con una presenza nel Paese iberico. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Volotea, Carlos Munoz, in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", spiegando che l'obiettivo è quotarsi nel mercato azionario entro i prossimi 2-5 anni. La compagnia dispone attualmente di 17 basi in Spagna, Francia, Italia, Germania e Grecia e quest'estate rafforzerà la sua offerta del 30 per cento rispetto al 2019 con l'80 per cento dei voli di carattere nazionale. La diversificazione geografica, l'impegno sul corto e medio raggio da città di medie dimensioni e la gestione di una flotta di 40 aerei in leasing, hanno fatto sì che Volotea abbia sofferto meno di molte altre compagnie la forte riduzione alla mobilità dovuta alla pandemia del coronavirus. "Per quotarci in Borsa, dovremo generare interesse nel mercato e mostrare solidità con i nostri risultati. Eravamo pronti nel 2016 e lo saremo di nuovo", ha affermato Munoz, aggiungendo che l'azienda ritiene che non avrà bisogno di una iniezione di capitale o di doversi aprire a nuovi partner. (Spm)