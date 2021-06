Business news: Germania, ordini industria in calo dello 0,2 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini dell'industria tedesca hanno subito ad aprile un declino dello 0,2 per cento su base mensile. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta della prima flessione dopo tre mesi consecutivi di incremento. A determinare l'arresto di questa tendenza positiva è stata, in particolare, la contrazione della domanda intera. Allo stesso tempo, il dicastero ha corretto al rialzo il dato di marzo, portando l'aumento degli ordini dal 3 al 3,9 per cento. Rispetto a febbraio 2020, l'ultimo mese prima dell'entrata in vigore in Germania delle restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19, gli ordini sono aumentati del 9,9 per cento. Rispetto ad aprile 2020, il balzo è stato del 78,9 per cento. (Geb)